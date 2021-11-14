Экс-принцесса Японии улетела с супругом в США

Бывшая японская принцесса Мако, которая ранее вышла замуж за своего однокурсника, покинула страну и улетела вместе с супругом в США. Об этом пишет «Лайф» со ссылкой на Kyodo.

Отмечается, что молодожёны планируют переехать в Нью-Йорк, где работает мужчина. Мако также намерена найти работу в мегаполисе. В японских СМИ считают, что наиболее подходящий вариант для неё — Американский музей естественной истории.

Молодые люди сочетались браком 26 октября. Чтобы стать женой простолюдина, 25-летней принцессе пришлось отказаться от титула. Девушка покинула императорскую семью, лишилась пособия и ради возлюбленного съехала из дворца в съёмную квартиру.