Лидер правящей в Грузии партии недоволен поддержкой Саакашвили зарубежными политиками

Есть небольшая группа иностранных политиков, которая упрямо не меняет позицию и продолжает лоббирование «Национального движения», заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

«Мы часто слышали искреннюю критику и замечания со стороны наших друзей. Подобная критика для нас крайне ценна. Наши партнеры, настоящие друзья Грузии, на основании предоставленной нами информации часто меняли свою изначальную позицию, что подтверждает их искренность», — заявил Кобахидзе.

Кроме того, он затронул тему тайного приезда Саакашвили в Грузию и его ареста 1 октября. «Когда осужденный человек незаконно пересекает границу Грузии, следует его сразу же арестовать, или нет? Ответ на тот вопрос простой: если Грузия — государство и верховенство закона для нее ценно, то да», — приводит его слова «Вестник Кавказа».