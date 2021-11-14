Околоземный астероид может быть фрагментом Луны

Американские ученые выяснили, что околоземный астероид Камооалева, являющийся квазиспутником Земли, может быть фрагментом Луны, который образовался в результате удара метеорита. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Communications Earth & Environment.

Квазиспутники являются малыми небесными телами, которые остаются рядом с планетой на протяжении многих орбитальных периодов. Астероид Камоалева, который обнаружили в 2016 году, обладает диаметром 45-60 метров и является самой стабильной среди всех них орбитой. При этом из-за ее свойств наблюдать астероид можно лишь в течение нескольких недель в апреле.

Астрономы из Аризонского университета обнаружили, что Камоалева обладает красным спектром отражения. Он оказался очень похож на спектр минералов, которые были добыты миссиями Apollo с поверхности Луны. Чтобы перепроверить полученные данные ученым понадобилось четыре года. Результаты анализа астероида показали, что, вероятнее всего, он возник как часть системы Земля-Луна. Предполагается, что Камоалева мог возникнуть в результате удара или разрушения под действием сил гравитации Земли и Луны большего по размеру тела.