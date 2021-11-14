Сын Каддафи рвется в президенты Ливии

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислам Каддафи — зарегистрировал свою кандидатуру на президентских выборах в Ливии.

«Сейф аль-Ислам Каддафи подал документы для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах», — говорится в сообщении газеты al-Marsad, которое приводит RT.

По данным Al-Arabiya, сына покойного ливийского лидера освободили из Зинтана в западном горном регионе Ливии в 2017 году.

Ещё один потомок Каддафи Саади в сентябре 2021 года вышел из тюрьмы в Триполи и сразу после этого улетел в Турцию.