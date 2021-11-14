The Mirror: Британия готова направить спецназ в Украину из-за России

14 ноября, 11:39, 2021


Великобритания готова направить на Украину около 600 бойцов сил спецназначения на фоне опасений относительно якобы готовящегося Россией вторжения. Об этом пишет британское издание The Mirror со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседника издания, в настоящее время британское командование готовит отряд из бойцов Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS), Полка специальной разведки, медиков, инженеров, связистов, а также около 400 военнослужащих из 16-й десантно-штурмовой бригады. Отмечается, что все спецназовцы из данной группы уже предупреждены о том, что могут быть переброшены на Украину в самое ближайшее время, а их оборудование упаковано.

Как отметил источник, подобную подготовку силы спецназначения развернули после того, как высокопоставленные лица оборонного ведомства страны и глава внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур завили правительству о том, что президент России Владимир Путин представляет «явную и реальную» опасность для Украины и Запада.

Ранее в ноябре начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер заявил, что в настоящее время между Россией и странами Запада наблюдается большая напряженность, чем в годы холодной войны. По его словам, это может привести к войне из-за «случайности».