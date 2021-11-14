Личный врач Саакашвили: Он ослаблен. Ему немного трудно говорить



Личный врач находящегося в заключении Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил об ухудшении состояния экс-президента.

«Сегодня первый день, что он не смог встать с кровати, у него очень сильная слабость, и он лежит. Он ослаблен. Практически весь день не вставал. Ему немного трудно говорить», — сказал Кипшидзе журналистам после посещения Саакашвили в тюремной больнице, передает «Интерфакс».

По его словам, рано или поздно должен быть решен вопрос перевода Саакашвили в гражданскую клинику.

Врач отметил, что Саакашвили продолжает голодовку.

Он также подтвердил, что в тюремной больнице рассматривается вопрос перевода Саакашвили в случае ухудшения его состояния в реанимационное отделение.

«Этот вопрос рассматривается, но только рассматривается и больше ничего. Главный врач (тюремной больницы) это признает», — сказал Кипшидзе, отметив, что лично не видел реанимационное отделение.

Кипшидзе также прокомментировал информацию о появлении вечером в субботу реанимобиля на территории тюремного учреждения. По его словам, этот реанимобиль не связан с Саакашвили.