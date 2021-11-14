Лукашенко о Путине: Он дворовый, а я уличный! Мы пришли оттуда, с самого низа



Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» военному эксперту Игорю Коротченко рассказал, как у него складываются отношения с президентом России Владимиром Путиным и что объединяет лидеров двух стран.

«Мы с ним на «ты» всегда. У нас очень дружеские, братские, теплые отношения с ним. Мы похожи чем? Мы когда сидим за столом, я говорю: «Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?» Философским языком говоря… Я говорю: «Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа». Он говорит: «Точно».

