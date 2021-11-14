Лукашенко: Несколько дивизионов ОТРК «Искандер-М» охладят пыл западных стран



Белорусский лидер намерен получить российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Инскандер-М». По его словам, несколько дивизионов ОТРК могли бы значительно охладить пыл западных стран.

«Беларуси необходимы ракетные комплексы, способные поразить цели на большом расстоянии»,- заявил Лукашенко. В настоящее время у Беларуси имеются РСЗО «Полонез», имеющие дальность стрельбы на 300 км, но этого мало. В то же время у российских ОТРК «Искандер-М» заявленная дальность составляет 500 км.

Белорусский президент хотел бы разместить «несколько дивизионов» на западном и южном направлении в районе границы, как говорится, «на всякий случай».

По словам Лукашенко, он уже поднимал вопрос поставки ракетных комплексов в разговорах с российским президентом Владимиром Путиным.