Участники Парижского форума мира договорились сократить негативное влияние на экологию



Вооруженные силы 22 государств в ходе Парижского форума мира приняли решение о сокращении негативного влияния на экологию.

Об этом говорится в итоговом коммюнике четвертого Парижского форума мира.

«Парижский форум мира объединил 22 министров обороны со всех континентов вокруг инициативы «Изменения климата и вооруженные силы». Это дорожная карта направлена на сокращение вредных выбросов вооруженным силами и на уменьшение ущерба [экологии]», — говорится в сообщении. В частности, о намерении сократить негативное влияние на экологию высказались военные Франции, Бельгии, США, Греции и Сенегала.

В коммюнике отмечается, что число сторонников этой инициативы будет увеличиваться.

Парижский форум мира проводится ежегодно в годовщину окончания Первой мировой войны. В форуме принимают участие лидеры государств, руководители различных международных организаций, фондов и компаний. Идея проводить в Париже подобное мероприятие была выдвинута главой французского государства Эмманюэлем Макроном.