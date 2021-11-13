В Турции будут производить 5 моделей отечественных электромобилей

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк вместе с группой парламентариев посетил Инициативную группу «Турецкие автомобили» (TOGG), ответственную за реализацию проекта первого отечественного электромобиля.

Глава Минпрома осмотрел прототип турецкого электрокроссовера TOGG, передает «Анадолу».

Руководитель TOGG Гюрджан Каракаш сообщил, что серийное производство турецких электромобилей планируется начать с конца 2022 года.

По его словам, особо перспективным сегментом авторынка представляется C SUV, и турецким производителям нужно в первую очередь заявить о себе на этом направлении.

Мустафа Варанк со своей стороны отметил, что проект отечественного автомобиля Турции изменит облик автомобильной промышленности Турции, придаст ей новый импульс.

По словам министра, с конвейеров турецких предприятий может сходить в целом два млн автомобилей в год.

По его словам, Турция является одним из самых важных игроков на глобальном рынке автопроизводителей. «Если мы хотим сохранить конкурентоспособность автопрома, необходимо делать акцент и на электрических транспортных средствах. Проект TOGG изменит отрасль», — отметил Варанк.

Министр отметил, что в 2030 году в Турции планируется выпускать 5 различных моделей TOGG, одной из которых станет электрокроссовер сегмента С.

На данном этапе, 51 процент комплектующих турецкого отечественного электромобиля производятся в самой Турции, отметил Варанк.

Автомобили будут производиться на заводе, расположенном на площади 1,2 миллиона кв. м. в районе Гемлик провинции Бурса.