США помогут Катару обеспечивать безопасность на чемпионате мира по футболу

Соединенные Штаты и Катар в ходе очередного раунда двустороннего стратегического диалога обсудили вопросы обеспечения безопасности на чемпионате мира по футболу, который пройдет в следующем году в государстве, расположенном на Аравийском полуострове. Об этом говорится в опубликованном в субботу Госдепартаментом совместном итоговом заявлении двух стран, передает ТАСС.

«В связи с подготовкой Катара к проведению чемпионата мира по футболу среди мужских сборных в 2022 году Соединенные Штаты и Катар обязались расширить тесное межведомственное сотрудничество для обеспечения безопасного и успешного проведения турнира. Стороны обсудили вопросы кибербезопасности, подготовки сотрудников правоохранительных органов, связи с общественностью, прав человека и углеродной нейтральности в рамках проведения чемпионата мира по футболу», — отмечается в документе. Вашингтон приветствовал и возможность провести консультации с Дохой в преддверии ЧМ по футболу, который пройдет в 2026 году в Северной Америке.

Стороны обсудили «региональные и глобальные вопросы, а также продвижение двустороннего сотрудничества в области здравоохранения, гуманитарной помощи, международного развития, труда и прав человека, безопасности, изменения климата, торговли и инвестиций, культуры и образования». «США и Катар по-прежнему глубоко обеспокоены ситуацией на Западном берегу [реки Иордан] и в секторе Газа, будут продолжать совместную работу над улучшением гуманитарных и экономических условий для всех и обсудили важность урегулирования палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств», — говорится в заявлении.