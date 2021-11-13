В Пентагоне назвали учения в Черном море ключевым компонентом стратегии сдерживания угроз

Шеф Пентагона Ллойд Остин считает, что учения ВМС Румынии, Турции, США и Украины в Черном море являются «одним из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания». Об этом он написал в своем Twitter.

«Я часто говорю о концепции «интегрированного сдерживания» как способе сдерживания будущих военных угроз», – заявил министр обороны Соединенных Штатов.

Он также выразил мнение, что одним из ключевых компонентов в действительности интегрированной стратегии сдерживания является тесное сотрудничество с союзниками, а также партнерами по всему миру «посредством совместных наземных, воздушных и морских учений».