Сирийская авиакомпания отменила рейсы в Минск

Частная сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines отменила рейсы в Минск с 13 ноября из-за кризиса на польско-белорусской границе, следует из заявления компании.

«В связи с критическими условиями на белорусско-польской границе… наши рейсы в аэропорт Минска приостановлены с 13 ноября 2021 года», — говорится в заявлении в Twitter.

Согласно заявлению, решение принято также в связи с тем, что большинство пассажиров авиакомпании имеют сирийское гражданство, и отличить путешественников от мигрантов сложно.