В Дели из-за загрязненного воздуха закроют школы

С 15 ноября в индийской столице Дели из-за загрязненного воздуха закроют школы. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на первого министра Дели Арвинда Кеджривала.

«Школы будут закрыты, чтобы дети не дышали загрязненным воздухом», — отметил чиновник. Он уточнил, что учебные заведения не будут работать неделю. Также на четыре дня будут приостановлены любые строительные работы, а все государственным служащим предписано перейти на работу из дома. Этого же правила будет придерживаться и частный бизнес.

Сегодня в Дели было зафиксировано резкое увеличение загрязненности воздуха, превысившее уровень нормы в 20 раз, отмечает «Интерфакс».