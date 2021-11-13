В Риме проходит акция протеста против ковид-сертификатов

Около 300 человек участвуют в демонстрации протеста в Риме против введения ковид-сертификатов в Италии. Акция проходит в субботу на территории Большого цирка, передает ТАСС.

«Мы не революционеры, мы хотим сохранить наши свободы», — заявила одна из протестующих. Манифестанты держат в руках национальные флаги и белые воздушные шарики. По мнению собравшихся, ковид-сертификаты ущемляют права населения, хотя власти называют их инструментом «свободы и безопасности».

Демонстрация проходит без инцидентов. Ее организаторы рассчитывали собрать в центре Рима около 1,5 тыс. человек.

МВД Италии ужесточило порядок подобных манифестаций, запретив проводить их в исторических центрах городов. Власти рассматривают возможность обязать участников демонстраций носить маски, так как в северном Триесте после продолжительных протестов был зафиксирован всплеск числа заражений коронавирусом.