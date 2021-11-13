Верка Сердючка рассказала, почему не ездит в Россию

Украинский артист Андрей Данилко в разговоре с порталом news.ru рассказал, почему в последние годы не приезжает в Россию.

Он отметил, что вообще не гастролирует по России, несмотря на то, что его нередко приглашают выступить на частных мероприятиях. Это связано, во-первых, с высокой стоимостью поездки в РФ — для всей команды Сердючки. Во-вторых, артист пожаловался на проблемы со здоровьем. Наконец, большую роль играет не спадающая напряженность в отношениях Москвы и Киева.

«Ситуация (выступления украинцев в России) всегда обсуждается в негативном контексте. Но у каждого своя правда. Я жду, когда это все завершится: когда закончится коронавирус, когда разрешатся эти ужасные отношения стран», — объяснил Данилко.

Он добавил, что в настоящее время востребован на родине. Так, Данилко сидит в жюри второго сезона телешоу «Маска» на канале «Украина».