США провели учения с Украиной, Румынией и Турцией в Черном море

Американский ракетный эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney провели совместные учения с кораблями Турции, Румынии и Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Учения проходили в международных водах у берегов Румынии.

Также в российском военном ведомстве заявили, что стратегический разведчик U-2S ВВС США провел разведку у границы с Россией из воздушного пространства Украины и северо-западной части Черного моря.

Ранее стало известно, что американские военные судна прибыли в Румынию и остановились в морском порту Констанцы. Об этом сообщалось на странице шестого флота ВМС США в Twitter.

По словам президента России Владимира Путина, учения НАТО в Черном море представляют угрозу, так как альянс использует стратегическую авиацию с боевым оружием.