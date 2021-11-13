Лукашенко заявил, что Европа обнищала на мощных политиков

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Европе в настоящее время нет серьезных лидеров, потому что иначе Запад не проводил бы санкционную политику в отношении Минска.

«Поэтому в Европе нет сегодня мощных лидеров. Идут какие-то драчки, накаты друг на друга. Обеднела, обнищала Европа. В противном случае они бы никогда себя не вели так по отношению к Беларуси», — сказал президент в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко.

Лукашенко считает, что «все, что делают поляки вразрез с Евросоюзом, — это «дядя Сэм» отмашку дал». «Они [на Западе] меня упрекают, и украинцы: «Вот там Лукашенко с Путиным: что Путин скажет — Лукашенко делает… Они там вместе». А я думаю: «Слушайте, ну не полякам, не Дуде и Моравецкому об этом говорить», — отметил президент.

«Ну как могла «мутер» Меркель прославиться в Германии? На их фоне она, действительно, была такой бабой крепкой, говоря по-русски. Хотя я не преувеличиваю ее роль, просто на их поле она была величиной. Да. А больше — никого», — считает Лукашенко. По его мнению, «нет там сегодня политиков, которые бы радели за народ». «А вот за свой карман, хорошо пожить, взятки и прочее… Никакой там свободы слова нет. Болтовня. Разлагающийся Запад», — отметил белорусский лидер.