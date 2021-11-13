Путин прокомментировал применение Украиной БПЛА «Байрактар» в Донбассе

«Россия не является стороной конфликта на востоке Украины», заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».

«В минских соглашениях не сказано, что Россия является стороной конфликта, мы никогда с этим не соглашались и не согласимся», — подчеркнул российский президент.

В.Путин также прокомментировал использование Украиной в Донбассе беспилотного летательного аппарата турецкого производства «Bayraktar TB2».

По его словам, использование Украиной БПЛА «Байрактар» нарушает Минские соглашения: «Это авиация, беспилотная, но это авиация, которую применяют в зоне конфликта, что строго-настрого запрещено Минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но никто на это даже не реагирует, … Европа что-то невнятное сказала на этот счет, а США вообще поддержали, … официальные лица Украины прямо говорят: применяли и будем применять дальше».