Украина купит у Турции новую партию Bayraktar

Министерство обороны Украины в следующем году закупит у Турции новую партию беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» для нужд Вооруженных сил Украины, сообщил министр обороны Алексей Резников.

«Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для обустройства Bayraktar. Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть, изготовленные в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооруженных сил Украины», — цитирует слова Резникова пресс-служба Минобороны в пятницу.

Как подчеркнул министр в ходе поездки в район проведения операции Объединенных сил в Донбассе, БПЛА Bayraktar будут применяться, поскольку Украина должна защищать свою независимость, «в том числе согласно 51 статье устава ООН».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный добавил, что Вооруженные силы находятся в постоянной готовности к применению Bayraktar «в случае провокативных действий со стороны вооруженных формирований РФ».