Путин обвинил Запад в умышленном создании миграционного кризиса

Президент России Владимир Путин считает, что миграционный кризис создали страны Запада, сообщается в субботу в Telegram-канале Вестей.

«Не нужно забывать, откуда возникли-то кризисы, связанные с мигрантами. Что, это Беларусь является первооткрывателем этих проблем, что ли? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер», — сказал Путин.

В связи с кризисом миграции в Беларуси он выразил надежду, что Александр Лукашенко поговорит с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель.

«Я так понял, Александр Григорьевич Лукашенко и канцлер Меркель готовы друг с другом поговорить. Надеюсь, что это в ближайшее время произойдет. Это наиболее важно, потому что мигранты-то стремятся прежде всего в Германию», — сказал Путин.

Также он заявил, что прежде всего ему жалко детей мигрантов, находящихся на границе Беларуси и Польши.

Президент России также заверил, что ни одна авиакомпания РФ не возит мигрантов в Беларусь.

Путин призвал решить миграционный кризис в интересах Беларуси и ЕС.

Кроме того, Путин заверил, что РФ не имеет отношения к миграционному кризису на границе Беларуси и ЕС.

«Хочу, чтобы все знали: мы-то здесь совершенно ни при чем. На нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить», — сказал президент РФ.