Организация тюркских государств поддерживает нормализацию армяно-азербайджанских отношений

Организация тюркских государств поддерживает нормализацию азербайджано-армянских отношений.

Əто отражено в Стамбульской декларации, принятой на VIII саммите глав государств Организации тюркских государств.

Организация тюркских государств поздравила Азербайджан с победой в 44-дневной Отечественной войне.

В декларации выражена солидарность с турками-киприотами, выражена поддержка усилиям Кыргызстана по мирному урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской границе.

Отметим, Стамбульская декларация состоит из 121 статьи.