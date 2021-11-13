Организация тюркских государств поддерживает нормализацию армяно-азербайджанских отношений

Организация тюркских государств поддерживает нормализацию азербайджано-армянских отношений.
Əто отражено в Стамбульской декларации, принятой на VIII саммите глав государств Организации тюркских государств.
Организация тюркских государств поздравила Азербайджан с победой в 44-дневной Отечественной войне.
В декларации выражена солидарность с турками-киприотами, выражена поддержка усилиям Кыргызстана по мирному урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской границе.
Отметим, Стамбульская декларация состоит из 121 статьи.