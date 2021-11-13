Залезли в закрома: США распечатали нефтяные резервы

Администрация Джо Байдена крайне обеспокоена высокими котировками нефти. Ведущие экспортеры отказались идти на поводу у Вашингтона, и теперь глава Белого дома «рассматривает все имеющиеся инструменты». Чтобы обуздать цены на внутреннем рынке, в Минэнерго намерены открыть стратегические резервы. Поможет ли это, разбиралось РИА Новости.

С января бензин подорожал с 0,62 до 0,83 доллара за литр, обновив семилетний рекорд. Американцы винят в скачке цен ОПЕК+. Сейчас каждый месяц картель увеличивает суточную добычу на 400 тысяч баррелей, постепенно возвращаясь к норме после крупнейшего в истории разового сокращения в прошлом году. Однако США этого недостаточно.

«Пандемия повлияла на цепочку поставок. Но если говорить о бензине, это следствие того, что Россия и ОПЕК отказываются добывать больше», — утверждает Байден.

«У нас энергетический кризис, — заявил Амос Хохштейн, высокопоставленный американский дипломат, специализирующийся на энергетике. — Производители должны обеспечить сбалансированность рынков нефти и газа».

Источники Bloomberg сообщили, что США «готовят меры против ОПЕК+». Ссылаясь на дипломатов и отраслевых инсайдеров, агентство говорит о формировании сильнейшей за несколько лет коалиции для давления на картель.

Япония и Индия тоже призывают увеличить добычу, поскольку во всем мире отменяют ограничения и наращивают производство. Аналитики Rystad Energy — компании, занимающейся исследованиями в области энергетики, — указывают на то, что котировки больше 80 долларов за баррель — результат «несоответствия спроса и предложения».

Однако ни уговоры, ни угрозы ни к чему не привели: участники соглашения ОПЕК+ решили сохранить прежние темпы. Определяющей стала единая позиция России и Саудовской Аравии.

В ОПЕК+ также посоветовали обратить внимание на другие энергетические рынки. В частности — газа, который за последние месяцы показал беспрецедентный взлет цен и «крайнюю волатильность».

Такую сдержанность объясняют рисками нового переизбытка. По мнению участников соглашения, цены за 80 долларов не говорят о потенциале рынка принять дополнительные объемы. Напротив, «наблюдается ряд неопределенностей, которые могут сыграть на понижение стоимости», заявил российский вице-премьер Александр Новак. Зимой спрос падает — потребители уже пополнили запасы, к тому же наступает низкий автомобильный сезон с сокращением туристических поездок и уменьшением спроса на бензин. Не стоит забывать и о влиянии на ситуацию новых штаммов коронавируса.

Стратегичеcкий нефтяной резерв США (SPR) — это огромные запасы. Больше 600 миллионов баррелей хранятся под землей в Луизиане и Техасе на случай серьезных чрезвычайных ситуаций. Этого достаточно, чтобы заменить весь импорт из стран ОПЕК+ более чем на год. Пока кубышку приоткрыли слегка. По данным Bloomberg — на 3,1 миллиона баррелей. Сколько Минэнерго решит выбросить на рынок, еще неизвестно.

Однако, по мнению аналитиков, распродажа запасов устранит дефицит лишь на время и вряд ли собьет цены на бензин на внутреннем рынке.

«ЧС не объявляли, поэтому, чтобы использовать резерв, Байдену нужно задействовать специальные полномочия. Вне ЧС ему можно распоряжаться 30 миллионами баррелей. Это немного. Даже 60 миллионов снизят цены на нефть менее чем на пять процентов», — считает Евгений Шатов, партнер инвестиционной компании Capital Lab.

По прогнозу Goldman Sachs, в ближайшие недели котировки еще подрастут из-за разногласий между ОПЕК+ и США. Как отмечают аналитики, сырья по-прежнему не хватает. И даже если Белый дом высвободит стратегические резервы, это ничего не изменит.

В то же время у Вашингтона нет серьезных рычагов влияния на картель. Могут снова пригрозить санкциями против конкретных стран, например России. Более радикальный вариант — потребовать от конгресса принять закон, позволяющий федеральному правительству подать в суд на ОПЕК за картельный сговор.

«Однако это чревато сильным дипломатическим конфликтом со странами Ближнего Востока, которые Вашингтон считает союзниками, включая Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт», — отмечает Шатов.

Судя по всему, придется смириться. ОПЕК, Россия и другие производители отказались подчиняться требованиям американского президента, констатировала The New York Times.

К тому же, в отличие от России и Саудовской Аравии, где добыча практически восстановилась, в США ситуация иная. Сланца по-прежнему меньше, чем до ковида. А это значит, нет и инструментов воздействия на обостряющийся энергетический кризис.