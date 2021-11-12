В Грузии прошли учения местных пограничников с турецкими

Грузинские и турецкие пограничники провели совместные учения на территории погрансектора «Вале» в регионе Джавахк. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

ТПП «Вале» один из контрольно-пропускных пунктов между Грузией и Турцией. В учениях приняли участие тактические группы Ахалцихского управления пограничной полиции Грузии и 25-й бригады Вооруженных сил Турции.

Сценарием было определено две ситуации: задержание нелегальных мигрантов и предотвращение незаконной перевозки крупного рогатого скота через государственную границу.