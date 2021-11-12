Принц Чарльз поведал о самочувствии королевы Елизаветы II

Наследник британского престола, 72-летний принц Чарльз высказался о состоянии здоровья королевы Елизаветы II. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на портал inews.co.uk

На выходе из отделения банка NatWest в лондонском районе Брикстон Чарльза спросили о самочувствии матери.

«Как поживает ваша мать?», — спросил мужчина в толпе.

«Благодарю вас, с ней все в порядке», — ответил принц.

Издание отмечает, что королева пропустит посвященное Дню памяти павших мероприятие, которое должно пройти в субботу, 13 ноября, в Альберт-холле. Однако, как рассказали в Букингемском дворце, Елизавета посетит воскресную службу на военном мемориале Кенотаф в Лондоне.