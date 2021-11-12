Саакашвили выразил благодарность Зеленскому

Экс-президент Грузии, глава Исполкома реформ Украины Михаил Саакашвили поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за обсуждение его ситуации с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Facebook Саакашвили 12 ноября.

«Спасибо большое президенту Зеленскому за все его старания в восстановлении моих жестоко попранных прав и принципиальную и бесстрашную позицию в отношении меня как личного заключенного воплощения мирового зла и заклятого врага грузинского и украинского народов», – заявил политик.

По словам Саакашвили, разговор Зеленского с премьером Грузии «имел очень принципиальный, но одновременно и человечный характер».

Своей позицией и действием резидент подчеркнул роль Украины как сверхдержавы нашего региона, с которой все должны считаться и прислушиваться к мнению ее президента. Спасибо моей любимой Украине, Спасибо мной любимому украинскому народу, Спасибо президенту Зеленскому!» – говорится в заявлении.