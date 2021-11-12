Полад Бюльбюль оглы совершил визит в Дагестан и вручил Магомедову и Кажлаеву высокие награды

Как известно, соответствующим Указам Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева длительное время проработавший руководителем Республики Дагестан Российской Федерации, соратник общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и относящийся с большим уважением к Азербайджану Магомедали Магомедов был награждён орденом «Достлуг» (Дружба), а народный артист СССР, выдающийся композитор и дирижёр Мурад Кажлаев, детство и юность которого прошли в Азербайджане, удостоен «Почётного диплома Президента Азербайджана».

Как говорится в сообщении посольства Азербайджана в РФ, в связи с этим, посол Полад Бюльбюльоглу 12 ноября совершил визит в Махачкалу, провёл встречи с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым, Магомедали Магомедовым и Мурадом Кажлаевым.

На встрече с С.Меликовым были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Дагестаном, а также ситуация на территории пограничного пункта пропуска Яраг-Казмаляр (Российская Федерация) – Самур (Азербайджанская Республика).

Полад Бюльбюльоглу пригласил руководителя Дагестана в Азербайджан. На встрече с М.Магомедовым посол Азербайджана вручил ему высокую награду, подчеркнув его особые заслуги в развитии сотрудничества и дружественных связей между нашими странами и народами, передал поздравления Президента Ильхама Алиева.

М.Магомедов, выразил своё высокое мнение об азербайджанском народе и общенациональном лидере Гейдаре Алиеве, поделился тёплыми воспоминаниями о годах совместной работы с ним.

Вспоминая трудности, с которыми Азербайджан столкнулся в 90-е годы М.Магомедов подчеркнул, что именно великий лидер Гейдар Алиев вызволил страну из тяжёлой ситуации и тем самым Азербайджан встал на путь развития. Он отметил, что сегодня Президент Ильхам Алиев достойно продолжает этот путь.

М.Магомедов выразил глубокую признательность Президенту Азербайджанской Республики за столь высокое внимание.

Церемония вручения почётного диплома М.Кажлаеву состоялась в «Республиканской школе искусств М.Кажлаева для особо одаренных детей».

Вначале, в исполнении школьного хора прозвучали гимны Азербайджана, России и Дагестана. Далее были исполнены музыкальные фрагменты из балета Полада Бюльбюль оглы «Любовь и смерть», а также песня Тофика Кулиева о Баку.

Посол зачитал поздравительное письмо Президента Ильхама Алиева, адресованное Мураду Кажлаеву и передал юбиляру добрые пожелания главы государства.

В свою очередь М.Кажлаев произнёс тёплые слова в адрес нашего Президента, выражая ему свою глубокую признательность, поделился теплыми воспоминаниями о Баку. Композитор передал из своего личного архива Поладу Бюльбюль оглы датированное 1993 годом и адресованное ему общенациональным лидером Гейдаром Алиевым поздравительное письмо в связи с присвоением возглавляемому им в своё время оркестру статуса «академический». Посол отметил, что передаст данную реликвию в Фонд Гейдара Алиева.

Руководитель Дагестана Сергей Меликов также принимал участие на встречах с Магомедали Магомедовым и Мурадом Кажлаевым.