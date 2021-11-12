Иранские водители недовольны дорогой, построенной для них армянами

Иранские водители в беседе с корреспондентом Радиостанции «Азатутюн» сообщили, что новая дорога Татев-Агван, которая считается альтернативой межгосударственной трассе Горус-Кафан, слишком узка для проезда грузовиков.

«Хотя и официальные лица на уровне премьер-министра заверяют, что дорога Татев-Агван применима для грузового автотранспорта, съемочная группа «Азатутюн» зафиксировала, что на различных участках дороги у водителей грузовиков, тем не менее, возникают проблемы», — отметил корреспондент.

Так, на одном участке дороги камера сумела запечатлеть грузовик, который попал в яму и чудом смог избежать падения в обрыв.

Водитель фуры, гражданин Ирана посетовал на неудобство дороги. По его словам, дорога чересчур узкая.

«Если будет встречная машина, нам придется остановиться. Ну а это не хорошо. Машины начинают накапливаться. Если же попадаем в ямы, приходится ждать тягачей, коих на месте попросту не бывает», — посетовал водитель иранской фуры.