Шойгу обвинил НАТО в наращивании сил у российских границ

Министр обороны России заявил, что Североатлантический альянс продолжает наращивать присутствие возле российских границ. Заявление прозвучало на заседании российско-французского Совета в формате «2+2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главы Министерства обороны Александра Фомина.

«Министр обороны отметил на встрече, что военно-политическая ситуация в Европе деградирует. Продолжается наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ. При этом указал, что российские инициативы, направленные на повышение предсказуемости и уменьшение рисков инцидентов, остаются в силе», — сказал Фомин.

Он отметил, что Шойгу и его французская коллега Флоранс Парли обсудили обстановку в Европе на Ближнем Востоке и в северной части Африки. По его словам, были затронуты такие важные темы, как стратегическая стабильность и безопасность европейских стран, контроль над вооружениями и двусторонние отношения.