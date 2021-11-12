Голодовка Саакашвили продолжается

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает голодовку. Об этом заявил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

«От министерства юстиции и пенитенциарной службы мы пока не слышали официального ответа, что они намерены делать. Собираются ли переводить Михaила Саакашвили из учреждения №18, которое в принципе не является больницей. Сам Михaил Саакашвили также отметил, что даже в учреждении №12 в Рустави медицинский сервис у него был лучше», — поведал Садзаглишвили, слова которого приводит «Вестник Кавказа».

Он подчеркнул, что здание разделено на две части, в одной из которой изолирован экс-глава государства. «Но оказывать медицинские услуги в этой части практически невозможно, потому что другая часть больницы мобилизована для оказания медицинских услуг», — пояснил адвокат Саакашвили.

По его словам, из всего этого можно сделать вывод, что бывшего президента привезли сюда не из мотива заботы о его здоровье, а для осуществления психологического террора, чтобы он стал жертвой бесчеловечного обращения.

Аналогичной информацией поделилась и возлюбленная экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елизавета Ясько.

Она заявила в эфире телеканала «Украина 24», что находящийся в Глданской тюремной больнице политик продолжил голодать.

«Я сегодня четвертый день, как ждала разрешение, чтобы с ним (с Саакашвили) увидеться, и я могу сказать, что я сегодня попала <…> Сегодня 43-й день его голодовки, он голодовку не прекратил», — сказала Ясько.

Она напомнила, что Саакашвили был готов прекратить голодовку вчера в обмен на перевод в «нормальные условия с медицинской аппаратурой». Однако этого не произошло.