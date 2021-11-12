Алиев заявил о росте привлекательности Тюркского совета

«За прошедшие два года мы обеспечили участие Туркменистана в Тюркском совете в статусе наблюдателя. Хочу особо отметить, что как следствие этого я, как председатель Тюркского совета, очень рад видеть среди нас наших туркменских братьев. Их вхождение в нашу организацию стало важным шагом».

Об этом сегодня на VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что Узбекистан был принят в члены Тюркского совета на Саммите в Баку: «В 2009 году, когда мы подписали Нахчыванское соглашение, членами организации были всего 4 государства, а сегодня их количество достигло 7. Тюркский совет становится привлекательнее с каждым днем. Уверен, что и страны, имеющие статус наблюдателя в Тюркском совете, добиваются того, чтобы их голоса услышали».

Президент Ильхам Алиев отметил, что государства-члены организации действовали сообща и в период пандемии: «Мы провели видеоконференцию в связи с COVİD-19, помогли друг другу, направили помощь и другим странам» (цитата по АПА).