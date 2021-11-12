Стартовал VIII саммит лидеров государств Тюркского совета

На острове «Демократии и Свободы» близ Стамбула в пятницу стартовал VIII саммит лидеров Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), сообщает «Анадолу».

В саммите под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В числе участников саммита, организованного под девизом «Зеленые технологии и умные города в цифровую эпоху», также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.

Лидеры стран Тюркского совета по итогам саммита примут важные решения о будущем организации.

В первую очередь, будет обсужден статус наблюдателя Туркменистана в Совете сотрудничества тюркоязычных государств. Это позволит организации охватить все тюркоязычные государства.

Кроме того, того планируется изменить название организации на Организацию тюркских государств. Обновится устав Совета аксакалов Тюркского совета. Будут конкретизированы и статусы стран-партнеров и наблюдателей.

Планируется также утвердить Концепцию-2040. Этот документ, подготовленный по инициативе почетного председателя Тюркского совета Нурсултана Назарбаева, формирует рамки сотрудничества на период до 2040-го года.