«Внезапная проверка»: Минобороны России о переброске десанта в Беларусь



Российское Минобороны перебросило в Беларусь подразделение ВДВ. Как заявили в военном ведомстве — «в рамках внезапной проверки».

Российские десантники совместно с белорусскими коллегами уже отработали совместное тактическое десантирование на территории полигона «Гожский» в Гродненской области. Для десантирования применялись военно-транспортные самолеты Ил-76 ВТА ВКС РФ, взлетевшие с аэродромов России. В сообщении военного ведомства говорится об участи в учениях сводной батальонной тактической группы ВДВ.

Как подчеркнули в российском Минобороны, учения связаны с ростом напряженности у границ союзного государства России и Белоруссии. Сколько продлятся учения и будут ли переброшены в республику дополнительные силы, пока в Минобороны не сообщают.