ВОЗ предупредила о риске смерти миллиона афганских детей от голода

Как минимум 1 миллион детей могут умереть в Афганистане к концу года из-за серьезного недоедания, сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на брифинге.

«Недоедание продолжает расти в Афганистане как большой вызов для здравоохранения. По оценкам, 3,2 миллиона детей в возрасте до 5 лет могут пострадать от сильного недоедания к концу года. И как минимум 1 миллион из них рискуют умереть из-за серьезного недоедания без надлежащего лечения», — сказала Харрис, которая в настоящее время находится в Афганистане.

По ее словам, ВОЗ направила средства для лечения недоедания у детей в 47 медицинских учреждений в 23 провинциях Афганистана, но это «капля в море».