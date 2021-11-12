Ассанжу разрешили жениться в тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Морис получили разрешение на заключение брака после того, как они подали в суд на министра юстиции Великобритании, сообщает телеканал «Би-би-си».

«Я надеюсь, что больше не будет помех нашему браку», — прокомментировала ситуацию Моррис.

У Морис и Ассанжа есть двое сыновей, которые, по словам невесты основателя WikiLeaks, были зачаты во время пребывания Ассанжа в посольстве Эквадора в Великобритании.

По законодательству Великобритании, согласно Закону о браке от 1983 года, заключенные также имеют право на заключение брака.