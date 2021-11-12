СМИ: Украинский полковник выдавал русским секреты Bayraktar TB-2

Служба безопасности Украины установила, что украинский полковник шпионил в пользу русских и выдавал им секреты в связи с турецкими беспилотниками Bayraktar TB-2. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Было установлено, что полковник Илья Олейник шпионил в пользу русских и выдавал им технологии турецких беспилотников. Полковник Илья Олейник взят под стражу.

Олейник поддерживал контакты с российской армией и пророссийскими людьми в Крыму.

Во время допроса Олейника было установлено, что он не смог заполучить критическую информацию по поводу беспилотинков, однако передал информацию о многих оперативных планах и линиях обороны ВМС Украины в ФСБ РФ.