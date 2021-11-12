Украина будет поставлять Турции двигатели для новых беспилотников

Соглашение о поставках производимых на Украине двигателей для беспилотников Турции подписали украинское государственное предприятие «Ивченко-прогресс» и турецкая компания Baykar Makina. Как сообщает агентство Укринформ, контракт был подписан в рамках выставки SAHA EXPO, которая сейчас проходит в турецком Стамбуле.

Глава компании Baykar Makina Халук Байрактар указал, что между компаниями налажено многолетнее эффективное сотрудничество. Он уточнил, что на БПЛА Akinci («Акынджи») уже начали устанавливать двигатели производства «Ивченко-прогресс», запущено их серийное производство.

По словам главы компании, следующим шагом станет производство беспилотных боевых самолетов. «Ивченко-прогресс» будет поставлять турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой AИ-322Ф.

В рамках выставки авиационной и аэрокосмической техники Teknofest-2019 в Стамбуле был впервые показан БПЛА Akinci. Эта совместная разработка Украины и Турции. Все образцы БПЛА оснащены украинскими двигателями АИ-450.