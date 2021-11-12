Turkish Airlines не будет возить в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена

Авиакомпания Turkish Airlines обещала не брать на борт своих самолетов в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена. Об этом сообщил в Twitter представитель канцелярии польского лидера Якуб Кумох.

«Turkish Airlines подтвердила, что не будет принимать на борт самолетов в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, за исключением тех, кто располагает дипломатическими паспортами», — информировал он, поблагодарив всех, кто участвовал в переговорах.

Власти Польши считают, что белорусское руководство намеренно привлекает в свою страну мигрантов из стран Ближнего Востока, чтобы потом направить их на границу с Евросоюзом, дестабилизируя ситуацию в ЕС.