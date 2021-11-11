Малайзия анонсировала открытие границ для иностранцев

Малайзия с 1 января вновь откроет свои границы для иностранных посетителей, передает Reuters.

В последние недели страна Юго-Восточной Азии постепенно возобновила свою экономику, поскольку темпы заражения коронавирусом снизились на фоне расширенной программы вакцинации.

Государственная статистика показывает, что более трех четвертей из 32-миллионного населения Малайзии вакцинированы.

Бывший премьер-министр Мухиддин Ясин, который возглавляет правительственный консультативный совет, которому поручено возглавить программу восстановления экономики Малайзии, сказал, что индустрия туризма восстанавливается слишком медленно без иностранцев, и отметил, что операторам нужно время, чтобы возобновить бизнес.

По его словам, меры инфекционного контроля, такие как тесты на COVID-19, останутся в силе, а власти будут определять въезд на основе ситуации с COVID-19 в странах происхождения и других факторов.