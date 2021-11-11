Саакашвили будет обратно переведен в тюрьму

Грузинский министр юстиции Рати Брегадзе в эфире телекомпании «Рустави 2» заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после прекращения голодовки будет возвращён из тюремной больницы обратно в Руставскую тюрьму.

«Почему он должен быть переведён в какую-либо другую клинику? Если он прекращает голодовку — это очень хорошо, и мы это приветствуем, так как мы будем рады, если его состояние здоровья будет стабильным. В таком случае, когда будут созданы соответствующие условия, он будет возвращён в Руставскую тюрьму, где он до этого отбывал наказание», — цитирует его РИА Новости.