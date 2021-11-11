Участник штурма Капитолия получил тюремный срок

В США суд вынес приговор первому участнику штурма Капитолия 6 января 2021 года. Скотт Фэйрлемб был приговорен к трем годам восьми месяцам тюремного заключения, пишет «Корреспондент» со ссылкой на ABC News.

44-летний Фэйрлемб, владелец спортзала в Нью-Джерси, стал первым, кто получил тюремный срок за нападение на сотрудника правоохранительных органов во время беспорядков в Капитолии. Мужчина признал свою вину, извинился и свои действия назвал безответственными и безрассудными.

«Я беру на себя полную ответственность за то, что я сделал в тот день. Я не такой», — сказал обвиняемый в суде.

Прокуроры Министерства юстиции заявили, что он был одним из первых бунтовщиков, штурмовавших Капитолий и подстрекавших других к насилию.