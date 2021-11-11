Дерипаска победил в суде Навального

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск о защите деловой репутации, поданный миллиардером Олегом Дерипаской к политику Алексею Навальному. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Дерипаски.

Теперь Навальный обязан опровергнуть высказывание о том, что «государство в лице госбанков незаконно и неправильно поддерживало господина Дерипаску», удалить эту информацию с ютуб-канала «Навальный LIVE», а также выплатить бизнесмену 1 рубль в качестве моральной компенсации.

Во время заседания представитель Дерипаски заявил, что две лингвистические экспертизы, заказанные истцом, подтвердили, что в высказывании Навального, содержатся порочащие сведения. Отвечая на вопросы адвоката Навального, он сказал, что Дерипаска брал кредиты у государственных банков и рефинансировал, отметив, что кредитование происходило и у зарубежных банков под большой процент.

Как отмечает издание, информация должна быть удалена в течение суток после вступления решения суда в силу, а опровержение должно быть выпущено в течение месяца. В случае невыплаты моральной компенсации, ежедневно будет начисляться по 50 тысяч рублей неустойки.

Изначально истец просил разместить опровержение на YouTube-канале Навального, однако судья заявил, что этот ресурс заблокирован. После этого представители бизнесмена предложили опубликовать опровержение в газете «Коммерсант». «Я предложил суду любое издание, но поскольку ваша газета — ведущая деловая, и вы как раз были в зале, я решил, что это будет забавно»,— объяснил адвокат Дерипаски.

Будет ли Навальный обжаловать решение суда, неизвестно.