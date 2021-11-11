Человечеству грозит нехватка шприцев

В 2022 году мир может столкнуться с дефицитом специальных медицинских шприцев, которые необходимы для вакцинации от коронавируса. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За первые 10 месяцев 2021 года по всему миру было сделано более 6,8 млрд уколов вакцинами от коронавируса. Этот объем сопоставим с общим производством шприцев за год, то есть 6 млрд штук, рассказала старший советник ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам и продуктам здравоохранения Лиза Хедман.

«Производителям этого медицинского изделия по всему миру необходимо найти способ нарастить производство, если ситуацию не исправить, то такое соотношение используемых и производимых мединструментов может привести к дефициту уже в 2022 году», — отметила советник ВОЗ, слова которой приводит «Газета.ру».

По ее словам, минимальный дефицит шприцев может составить 2 млрд штук. При этом вакцинация от коронавируса остается приоритетом для всех стран, поэтому нехватка каких-либо необходимых товаров в этом вопросе просто недопустима.

Кроме того, дефицит шприцев может побудить бедные страны начать повторное использование игл, что является опасной практикой, заключила Хедман.