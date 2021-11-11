Популярность Зеленского рухнула до исторического минимума

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского достиг самого низкого показателя с момента его вступления в должность, следует из данных опроса социологической группы «Рейтинг».

Аналитики спросили граждан, за кого бы они проголосовали на ближайших выборах . Выяснилось, что за Зеленского отдали бы свой голос всего 21,8%, за экс-президента страны Петра Порошенко — 14,5%. Третьим идет Юрий Бойко — 11%.

«Деятельностью Офиса Президента удовлетворены 22%, не удовлетворены – 72%», — говорится в исследовании.

Опрос проводился с 4 по 9 ноября. Были опрошены 5 тыс. граждан Украины.