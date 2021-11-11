Корпорация Boeing взяла на себя вину в падении авиалайнера в Эфиопии

Корпорация Boeing признала вину за аварию пассажирского самолета 737 МАХ в Эфиопии в 2019 году, пишет «Корреспондент» со ссылкой на The New York Times.

Таким образом, компания взяла на себя ответственность за компенсацию ущерба, который будет присужден семьям жертв в будущем.

Также компания не будет пытаться переносить дела, по которым семьи подавали иски о компенсации ущерба в Иллинойсе. Издание отмечает, что это стало победой для семей, в юрисдикциях которых серьезно ограничивают сумму денег, присужденную по таким искам.

«Boeing стремится к тому, чтобы все семьи, лишившиеся близких в авариях, получили полную и справедливую компенсацию. Соглашение Boeing с семьями позволяет сторонам сосредоточить свои усилия на определении соответствующей компенсации каждой семье», — говорится в сообщении.