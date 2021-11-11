Адвокат Саакашвили сообщил о прекращении голодовки его подзащитным



Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что принял решение учесть рекомендацию Страсбургского суда по правам человека и прекратит голодовку, но только в том случае, если его переведут из глданской тюремной больницы в соответствующее учреждения для реабилитации, послание политика зачитал его адвокат Ника Гварамия.

«Я принял решение учесть призывы Страсбургского суда и западных партнеров и прекратить голодовку. Как только меня переведут из этого учреждения в соответствующее учреждение, я немедленно прекращу голодовку», — сообщил адвокат журналистам решение Саакашвили.

По словам защитника, Саакашвили требует организовать ему место в клинике, где будет обеспечена его безопасность и высококачественное лечение в постреабилитационный период.