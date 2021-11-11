Украинский генерал считает, что опыт Азербайджана поможет Украине в войне с Россией



Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал о том, что позволит достичь успеха в случае открытого конфликта с Россией. Ключевым в этом отношении должны стать сверхсовременная техника и вооружение. Об этом Романенко сообщил в эфире интернет-канала «Исландия».

Романенко заявил, что военный потенциал Украины существенно ниже российского, однако стране может помочь опыт Азербайджана в прошлогоднем военном конфликте в Карабахе. При равных силах обеих сторон Баку располагал современным вооружением, которое и позволило решить исход противостояния в свою пользу.

«Нам как можно быстрее нужно перевооружаться современной техникой, вооружением, поднимать уровень выучки и быть готовым к тому, чтобы всё это применять. И быть готовым к народной войне», — подытожил генерал.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у России есть план по присоединению страны. По его словам, Москва ещё до событий 2014 года готовилась к захвату украинских территорий, а в 2014 году киевские власти совершили «большую ошибку», не позволив применить силы разведки против россиян, которые тогда находились на территории Крымского полуострова.