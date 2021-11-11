Лукашенко попросил Путина о военной помощи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попросил помощь у России для совместного дежурства у польско-белорусской границы, которая одновременно является границей Союзного государства. Просьбу российскому министерству обороны Лукашенко направил через президента России Владимира Путина. Слова Лукашенко передает «БЕЛТА».

«Они направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие», — сказал Лукашенко.

Российские бомбардировщики будут патрулировать границу Белоруссии с Украиной, Польшей и Прибалтикой, делая полукруг от Гомеля до Постав. По мнению Лукашенко, на всем протяжении границы «обстановка серьезная».

Белорусский президент обеспокоен стягиванием вооруженных сил к западной границе страны. Он поручил пограничникам и комитету государственной безопасности обеспечить контроль над передвижением войск Польши и всего Североатлантического альянса. «Вы видите, что 15 тысяч уже польских военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами», — указал Лукашенко на совете министров.