Талибы закрыли кинотеатры в Кабуле

Управляющие Афганистаном боевики движения «Талибан» закрыли в столице страны Кабуле исторический кинотеатр «Ариана», работавший несколько десятилетий. Та же участь постигла и другие кинотеатры города, сообщается в репортаже информагентства Associated Press.

В «Ариане» показывали индийские и американские экшн-фильмы. Талибы пришли к выводу, что это противоречит нормам шариата, и закрыли кинотеатр с тем, чтобы затем открыть его для религиозной пропаганды. Сотрудники продолжают выходить на работу в надежде, что его снова откроют, однако не думают, что им снова позволят показывать развлекательные фильмы.

«Кино очень важно, без него в стране не будет культуры. Через фильмы мы могли видеть другие страны — Америку, Европу, Индию», — высказался в разговоре с журналистами один из сотрудников «Арианы».