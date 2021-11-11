В Турции проходят испытания дрона-перехватчика Fedai



В Турции успешно испытали отечественную систему перехвата дронов Fedai.

Комплекс предназначен для ликвидации ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает «Анадолу».

Прототип Fedai был представлен на выставке оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO, организованной ассоциацией SAHA в Стамбуле.

Член правления компании Transvaro Гюрай Али Джанлы сообщил агентству «Анадолу», что уже получены несколько заказов на Fedai из-за рубежа. «К настоящему времени с конвейера сошло 10 серийных дронов-перехватчиков Fedai. На версию перехватчика дронов с несколькими пусковыми установками спрос особо высок. Комплекс включает наземный пункт управления, радар, систему глушения, термальную камеру, три системы запуска»,- отметил Джанлы.

По его словам, в соответствии с заказом одной из стран юго-восточной Азии в компании работают над версией дрона, способной перехватывать летательные аппараты на высоте до 5 тыс. метров.

«Последнюю версию комплекса назвали Fedai 102, первая версия — называлась Fedai 101. Полевые испытания проходят хорошо. Дрон запускается из пусковой шахты, работаем и над вариантом комплекса, который можно запускать с плеча. В этом случае радар не потребуется, а мишенью станут летательные аппараты, находящиеся на близком расстоянии»,- отметил представитель компании Transvaro.

Джанлы отметил, что комплекс Fedai постоянно совершенствуется.

По его словам, первая массовая партия Fedai будет готова к поставке уже в январе-феврале 2021 года.

Заказчики хотят видеть в Fadai не только систему перехвата БПЛА, но и комплекс перехвата вертолетов и винтовых самолетов на малых высотах.

По его словам, этому запросу соответствует модификация Fedai 102 с более крупным двигателем и батареей. «Так же немного увеличили боеголовку. Диаметр не изменился, но разная длина крыла. У Fedai 102 большая скорость и время нахождения в полете», — пояснил он.